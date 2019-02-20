Уступили в финале: волгоградский «Ротор» проиграл курскому «Авангарду» по пенальти

СЕГОДНЯ 21:34 2019-02-20T21:49:09+03:00

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Игра между волгоградским «Ротором» и курским «Авангардом» за Кубок ФНЛ-2019 началась на стадионе Kouklia Stadium (Пафос, Кипр) в 19:15 по московскому времени. За матчем наблюдали тысяча человек.

Седьмая встреча команд обещала быть жаркой. До этого сине-голубые заявили о явном преимуществе: за их плечами три победы над курским соперником, две ничьи и один проигрыш. По логике и эта встреча должна была закончиться в пользу волгоградцев, но победе не суждено было случиться. Команды сыграли вничью, однако по пенальти «Авангард» все же победил.

Первый тайм прошел без обилия опасных моментов, территориальное преимущество, хоть и небольшое, отвоевали сине-голубые.

- Мы ждали, что Курск будет играть от обороны и готовились к тому, что мы будем владеть больше мячом. Установка – создать опасные моменты у ворот и их реализовать, - рассказал футболит ФК «Ротор» Антон Пискунов в перерыве между таймами.

И если первая часть матча была не очень зрелищной, то с 80-ой минуты болельщикам сине-голубых пришлось понервничать: Земсков открыл счет и забил гол в ворота «Ротора». Но ответный удар не заставил себя долго ждать: спустя шесть минут Саная отправил мяч в ворота курских соперников. Однако основное время подошло к концу. Ничья. Судья назначил серию пенальти. К сожалению, сине-голубые пропустили 4 мяча, а их соперник - 3, вырвав победу буквально в последний момент.

Напомним, новость о том, что сине-голубые пробились в финал, вселила в болельщиков надежду на победу любой ценой. Но подопечные Игоря Менщикова не оправдали ожидания.

СТАТИСТИКА МАТЧА

"Ротор" (Волгоград) - "Авангард" (Курск) 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Саная, 86 - Земсков, 79.

"Ротор": Фильцов, Макеев (Попов, 78), Байрыев (к), Ионов, Маляров, Шарипов, Самсонов, Завезен (Янушковский, 46), Николаев (Коротаев, 46), Султонов (Лобкарев, 46), Муллин (Саная, 46).

"Авангард": Чагров, Гоцук, Никитин (Бурнаш, 84), Дашаев, Багаев, Федотов (Стеклов, 46), Трошечкин, Макаров (Машуков, 73), Коробов (Руденко, 65), Кубышкин (Земсков, 46), Минаев (Григорьев, 54).

Предупреждения: Самсонов,17, Ионов, 33 - Дашаев, 29, Гоцук, 89.

ИСТОЧНИК KP.RU