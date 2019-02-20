«Особый взгляд»: 50 волонтеров научатся помогать волгоградским инвалидам

СЕГОДНЯ 20:42 2019-02-20T20:42:46+03:00

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В июле 2019 года жители Волгограда смогут оценить театральный фестиваль «Особый взгляд». Все, кто хоть раз побывал на выступлениях инклюзивных коллективов, где выступают, например, незрячие или глухонемые, могут сказать одно: глядя на них невозможно остаться равнодушным.

Но таким людям с ограниченными возможностями здоровья всегда нужна поддержка. Именно для этого комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области подготовил полсотни добровольцев, которые точно знают, как понять и подбодрить особенного артиста. А главное – сопроводить его и оказать помощь, если она требуется.

- Они будут сопровождать артистов во время перемещения по городу, на сцене во время репетиций, в конкурсные дни окажут поддержку зрителям с ограниченными возможностями здоровья, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Волонтеров обучат всему необходимому. Фестиваль состоится с 8 по 12 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU