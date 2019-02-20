Полторы сотни «земских» фельдшеров и врачей отправятся в села Волгоградской области

СЕГОДНЯ 19:26 2019-02-20T19:26:16+03:00

За последние шесть лет в госпрограмме приняли участие почти четыреста волгоградских специалистов

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Жителям отдаленных уголков Волгоградской области медицинская помощь нужна также, как и всем остальным. Но порой добраться до районной больницы непросто: то автобусы редко ходят, то с дорогами беда. Поэтому региональный минздрав усиленно реализует госпрограмму «земские» фельдшеры и врачи.

В 2019 году медицинские учреждения города-героя подготовили 149 специалистов, из них 99 врачей и 50 медсестер. Все они отправятся в села и деревни, помогать людям. А государство, в свою очередь, поможет им.

- По итогам последних шести лет на работу в сельскую местность отправились 392 врача, каждый из которых получил по одному миллиону рублей. Кроме того, в регионе с 2014 года реализуется программа «Земский фельдшер» — за это время в село направлено 120 специалистов, получивших в рамках проекта по 500 тысяч рублей из областного бюджета, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU