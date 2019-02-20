2019-02-20T19:26:16+03:00
Здоровье

Полторы сотни «земских» фельдшеров и врачей отправятся в села Волгоградской области

За последние шесть лет в госпрограмме приняли участие почти четыреста волгоградских специалистов
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителям отдаленных уголков Волгоградской области медицинская помощь нужна также, как и всем остальным. Но порой добраться до районной больницы непросто: то автобусы редко ходят, то с дорогами беда. Поэтому региональный минздрав усиленно реализует госпрограмму «земские» фельдшеры и врачи.

В 2019 году медицинские учреждения города-героя подготовили 149 специалистов, из них 99 врачей и 50 медсестер. Все они отправятся в села и деревни, помогать людям. А государство, в свою очередь, поможет им.

- По итогам последних шести лет на работу в сельскую местность отправились 392 врача, каждый из которых получил по одному миллиону рублей. Кроме того, в регионе с 2014 года реализуется программа «Земский фельдшер» — за это время в село направлено 120 специалистов, получивших в рамках проекта по 500 тысяч рублей из областного бюджета, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уступили в финале: волгоградский «Ротор» проиграл курскому «Авангарду» по пенальти
«Особый взгляд»: 50 волонтеров научатся помогать волгоградским инвалидам
Волгоградец пытался оспорить дату рождения ради выхода на пенсию
УФАС: В Волгограде печальный опыт «зарплатного рабства»
Астраханку, собравшую террористам миллион через Telegram, посадили под домашний арест
Метель и ветер: 35 спецмашин готовы чистить трассу Москва-Волгоград
Двухлетняя малышка погибла на пожаре в Камышине
Акция «Равнение на подарки»
В Волгограде липецкого бизнесмена поймали на взятке полицейскому
Путин предложил распространить волгоградский опыт ухода за стариками
В Волгоградской области построят на 6 ФАПов больше, чем планировалось
В Волгограде рецидивист убил друга табуретом и сжег за долг в 100 тысяч рублей
Чиновники в Астрахани заказывают фотоаппарат за 357 тысяч рублей