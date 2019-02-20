2019-02-20T18:48:30+03:00
Общество

Волгоградец пытался оспорить дату рождения ради выхода на пенсию

Он утверждает, что родился на две недели раньше
Юлия Данильченко
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Стать пенсионером в 2019 году у волгоградца не получилосьСтать пенсионером в 2019 году у волгоградца не получилосьФото: Андрей МИРЕЙКО
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Пенсионная реформа пришлась по душе не многим, а одному волгоградцу даже взбрело в голову ради выхода на пенсию в свои 60 лет обратиться в суд и оспаривать дату своего рождения.

Жил себе 59-летний мужчина из Тракторозаводского района, отмечал день рождения 1 января, а тут вдруг вспомнил, что по рассказам матери он родился на две недели раньше – 16 декабря 1961 года. И требовал у судьи обязать отдел ЗАГСа внести соответствующие изменения в его свидетельство о рождении. Думал, все получится, но закон оказался не на его стороне.

- Каких-либо сведений о рождении гражданина не 01 января 1962г, суду не представлено. Другая дата рождения не подтверждается и ответом главного врача больницы по месту рождения, согласно которому в связи с истечением срока хранения документы в отношении Б. в архиве больницы не сохранились, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Тракторозаводского районного суда.

Так что стать пенсионером в 2019 году у волгоградца не получилось, придется еще работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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