УФАС: В Волгограде печальный опыт «зарплатного рабства»

СЕГОДНЯ 18:15 2019-02-20T18:16:02+03:00

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Многие встречались с ситуацией, когда работодатель ставит перед фактом: у фирмы договоренность с конкретной финансовой организацией и зарплата будет приходить на карточки этого банка. В Волгограде эта «мода» затронула и бюджетников. А это нарушает закон и права сотрудников.

Недавно областной УФАС даже выдал предупреждение комитету по физической культуре и спорту администрации.

- Мы просили отозвать письма о необходимости перехода подведомственных муниципальных учреждений на обслуживание «зарплатного» проекта в ПАО «Возрождение» и о заключении до конца декабря 2017 года договоров о проведении безналичных расчетов учреждений с работниками с использованием спецкартсчетов. Предупреждение было исполнено, - рассказали КП-Волгоград в региональном ведомстве.

И так должно быть везде. Запрещено выбирать за сотрудников зарплатные карточки, в том числе куда перечислять различные социальные выплаты. Эту печальную практику антимонопольщики назвали «зарплатным рабством». Они советуют волгоградцам, попавшим в подобную ситуацию, обращаться прямиком в трудинспекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU