Астраханку, собравшую террористам миллион через Telegram, посадили под домашний арест

СЕГОДНЯ 17:35 2019-02-20T17:35:25+03:00

У женщины пять маленьких детей, суд решил не разлучать их с матерью на время следствия

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Громкое уголовное дело, фигуранткой которого стала 32-летняя жительница Астрахани, насобиравшая террористам больше миллиона рублей, расследуется под контролем руководителя следственного управления СК России по Астраханской области Ибрагима Могушкова. Сегодня, 20 февраля, Кировский районный суд принял решение посадить женщину под домашний арест, объяснив это тем, что у нее пять маленьких детей и самому младшему всего два месяца.

Напомним, в поле зрения правоохранителей астраханка попала после того, как стала переводить на счет боевиков международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) крупные суммы денег. С 2016 года сумма спонсирования перевалила миллион.

- В ходе проведенных обысков по месту жительства подозреваемой изъяты мобильные телефоны, на которых обнаружены текстовые и голосовые сообщения, содержащие обсуждения о зачислении денежных средств для боевиков, воюющих в Сирийской Арабской Республике на стороне «ИГ», - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU