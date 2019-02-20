Метель и ветер: 35 спецмашин готовы чистить трассу Москва-Волгоград

СЕГОДНЯ 17:07 2019-02-20T17:07:50+03:00

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Синоптики Гидрометцентра прогнозируют метель, которая надвигается на Волгоградскую область. В ближайшие два дня – 21 и 22 февраля – в регионе будут сильный снегопад с порывами ветра до 18 метров в секунду. И не нужно быть метеорологом, чтобы понять: федеральные трассы заметет больше всех.

77 единиц спецтехники выделил ФКУ Упрдор Москва-Волгоград для расчистки магистрали Р-22 «Каспий». 35 из них будут работать на территории региона, остальные поделят Рязанская, Тамбовская и Воронежская области. Расчищать снег машины будут в круглосуточном режиме.

- Контроль за ситуацией осуществляется посредством установленной вдоль федеральных автодорог спутниковой системы метео- и видеонаблюдения. Все машины, задействованные в содержании автодорог, оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать и координировать работу техники в режиме реального времени, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Водителям на этот период без острой необходимости лучше не пользоваться личным транспортом, а если пришлось сесть за руль, то важно соблюдать все правила безопасности, в том числе скоростной режим, не идти на обгон, не создавать аварийных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU