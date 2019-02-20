Акция «Равнение на подарки»

СЕГОДНЯ 16:01 2019-02-20T17:05:23+03:00

При покупке автомобиля KIA или прохождении ТО мужчины получат приятный подарок от компании ООО «А.С.-Авто»

Изменить размер текста: A A

Период проведения: С 22 февраля 2019 г. по 24 февраля 2019 г.

Дорогие мужчины, компания ООО «А.С.-Авто» поздравляет Вас с праздником, с Днем защитника Отечества! В период с 22-24.02.2019 г. при покупке автомобиля KIA или прохождении ТО, вы получаете приятный подарок от компании ООО «А.С.-Авто».

Ждем Вас в ДЦ «А.С.-Авто» и Сервисном Центре ежедневно с 8:30-20:30 по адресу г. Волгоград, ул. шоссе Авиаторов,11.

Обслуживание автомобилей производится по предварительной записи по телефону:

8 (8442) 265 436, 602-333

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU