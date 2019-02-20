Двухлетняя малышка погибла на пожаре в Камышине

СЕГОДНЯ 16:49 2019-02-20T16:49:15+03:00

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Этой зимой как никогда часто на пожарах в Волгограде и области гибнут дети. На этот раз страшная трагедия произошла в среду, 20 февраля, в Камышине. В начале двенадцатого дня загорелись вещи в одной из комнат общежития на улице Некрасова, 31. Первыми почувствовали запах гари соседи. Они и вызвали помощь. Пожарные приехали на вызов спустя восемь минут после получения тревожного сигнала и уже в 11.40 ликвидировали горение. Но предотвратить трагедию им не удалось. На пепелище нашли тело погибшей малышки. Девочке было всего два года. Ее 27-летнюю мать нашли в комнате рядом с ребенком, она была без сознания.

- Женщина сейчас находится в реанимации Центральной городской больницы, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации Камышина.

Причины возгорания еще предстоит установить. На месте работают эксперты. Следователи проводят доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. По мнению специалистов, причиной пожара могла стать неисправная работа электроприборов.

- Известно, что мать погибшей девочки нередко оставляла дочь без присмотра, - сообщила «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник. - По словам соседей, во время пожара женщина была дома в состоянии сильного алкогольного опьянения.

А пожарные тем временем бьют тревогу: в 2018 году волгоградские дети гибли на пожарах в 2,3 раза чаще. По всей стране огонь унес жизни 451 малыша, 16 из них – в Волгоградской области. С начала 2019 года на пожарах в регионе погибли уже 5 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU