В Волгограде липецкого бизнесмена поймали на взятке полицейскому

СЕГОДНЯ 14:53 2019-02-20T14:53:41+03:00

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В Волгограде на взятке попался бизнесмен из Липецка. Иногородний коммерсант решил, что с нашими правоохранителями можно «договориться» и «замять» его грязные делишки. Ошибся сосед.

В Волгоград липецкий предприниматель примчался, как только узнал, что его товар по пути задержали наши полицейские. 13 февраля гаишники остановили в Красноармейском районе грузовик, который вез партию одежды и обуви. На всем товаре красовались лейблы известных спортивных брендов. Но качество явно говорило о подделке. Полицейские изъяли товар для проведения экспертизы и организовали процессуальную проверку.

Владелец груза приехал к «оперу» отдела ЭБиПК уже на следующий день. И сразу предложил ему 40 тысяч рублей за то, что он не будет возбуждать уголовное дело и вернет товар. Правоохранитель пояснил коммерсанту, чем грозит ему такое «предложение». Но липчанин, видимо, не осознал последствия. А страж порядка сообщил о взяткодателе вышестоящему руководству. При передаче денег бизнесмена и задержали.

- Следователи Красноармейского района завели на 55-летнего бизнесмена уголовное дело по статье «покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий». Ведется расследование, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU