Путин предложил распространить волгоградский опыт ухода за стариками по всей России

СЕГОДНЯ 14:27 2019-02-20T14:34:14+03:00

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Сегодня, 20 февраля, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин затронул и тему ухода за стариками. Он заявил, что надо в корне менять систему помощи людям, которые нуждаются в долговременном уходе и в стационаре, и дома.

- Эта система должна быть настроена на потребности конкретной семьи, конкретного человека: кому-то помочь в бытовых вопросах и для этого привлечь сиделку или патронажную службу, в каких-то случаях обучить родственников, как правильно оказывать медпомощь, - акцентировал внимание собравшихся Президент РФ.

Он упомянул, что подобная работа уже ведется в нескольких регионах России, в том числе и в Волгоградской области. И поставил задачу внедрить за четыре года этот опыт по всей стране.

Напомним, в Волгоградской области сейчас активно внедряется такая технология, как «Стационар на дому», развивается служба сиделок, которые заботятся об инвалидах ВОВ. Кроме того, в регионе создаются, так называемые, социальные семьи.

- Волгоградцы готовы делиться опытом. На базе областного геронтологического заведения уже создан центр по подготовке специалистов младшего и среднего медицинского персонала, которые специализируются именно на уходе за стариками. В этом году также запустят курсы для родственников по уходу за пожилыми людьми и инвалидами.

Много говорил Владимир Путин в своем послании и о необходимости поддержки молодых семей. Президент предложил целый ряд новых дополнительных мер поддержке семей с детьми. В Волгоградской области, напомним, с 1 января 2019-го уже повысили некоторые выплаты молодым семьям с детьми. Так, в два раза - до 50 тысяч рублей — увеличился размер единовременной выплаты на первенца. Появилось в этом году и новое пособие, которые платят семьям за рождение второго ребенка. Предусмотрены в этом году и дополнительные льготы на ипотеку для молодых волгоградцев.

ИСТОЧНИК KP.RU