2019-02-20T14:25:29+03:00
Здоровье

В Волгоградской области построят на 6 ФАПов больше, чем планировалось

Пока у жителей села с медицинским обслуживанием все сложно
Светлана КИРИЛЛОВА
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С открытием ФАПов медицинская помощь на селе будет более оперативной.С открытием ФАПов медицинская помощь на селе будет более оперативной.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня жители отдаленных населенных пунктов Волгоградской области с трудом могут рассчитывать даже на элементарную медицинскую помощь, не говоря уже о посещении узких специалистов. Однако уже в этом или в следующем году ситуация для быковчан, ленинцев, палласовцев и жителей других районов наконец улучшится. В рамках национального проекта «Здравоохранение» на карте области появятся сразу несколько десятков новых фельдшерско-акушерских пунктов. К настоящему моменту уже завершено проектирование 19 из 50 планируемых объектов. Их должны построить до конца года. А если успеют – и введут в эксплуатацию.

Как сообщает сайт администрации региона, строительство ФАПов непосредственно связано с начатой в 2014 году модернизацией системы здравоохранения. Согласно официальным данным, долгожданная медицинская помощь придет к жителям почти 30 районов – от Алексеевского до Чернышковского.

Напомним, что всего за время действия различных национальных и региональных программ в Волгоградской области модернизировали более 400 медицинских учреждений. К 2024 году в регионе планируют вложить более 10 миллиардов рублей в 42 значимых проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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