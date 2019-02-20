В Волгограде рецидивист убил друга табуретом и сжег за долг в 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:59 2019-02-20T13:59:27+03:00

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Как водится, в таких историях участниками являются маргинальные личности. В июне 2018-го два мужика распивали спиртное на веранде частного дома в Дзержинском районе Волгограда. К вечеру пьяные разговоры переросли в ссору. Один из приятелей припомнил другу долг в размере 100 тысяч рублей. Да так разошелся, что схватил табурет и нанес ним восемь ударов по голове и телу «друга». От полученных травм мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, убийца открыл газовые конфорки, накрыл тело пледом, а потом бросил в него непотушенную сигарету. Летняя кухня вспыхнула в секунду, и сгорела дотла. Но следы убийства огонь не уничтожил.

Преступника по фамилии Попов быстро вычислили и задержали. Свою вину он отрицать не стал. К слову, в ноябре 2016-го он только вышел из колонии, где сидел за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Теперь ему вынесли приговор по статье «убийство», - сообщают «КП-Волгоград» в областном суде.

Суд первой инстанции признал Попова виновным и приговорил его к 10 годам колонии особого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год. Кроме того, он обязан выплатить матери убитого материальный ущерб в размере 61 633 рублей, и 400 тысяч - морального ущерба.

Но убийца посчитал приговор слишком суровым и попытался оспорить его в апелляционной инстанции. Но Волгоградский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU