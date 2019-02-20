2019-02-20T13:59:27+03:00
Происшествия

В Волгограде рецидивист убил друга табуретом и сжег за долг в 100 тысяч рублей

Следующие 10 лет убийца проведет в колонии особого режима
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как водится, в таких историях участниками являются маргинальные личности. В июне 2018-го два мужика распивали спиртное на веранде частного дома в Дзержинском районе Волгограда. К вечеру пьяные разговоры переросли в ссору. Один из приятелей припомнил другу долг в размере 100 тысяч рублей. Да так разошелся, что схватил табурет и нанес ним восемь ударов по голове и телу «друга». От полученных травм мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, убийца открыл газовые конфорки, накрыл тело пледом, а потом бросил в него непотушенную сигарету. Летняя кухня вспыхнула в секунду, и сгорела дотла. Но следы убийства огонь не уничтожил.

Преступника по фамилии Попов быстро вычислили и задержали. Свою вину он отрицать не стал. К слову, в ноябре 2016-го он только вышел из колонии, где сидел за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Теперь ему вынесли приговор по статье «убийство», - сообщают «КП-Волгоград» в областном суде.

Суд первой инстанции признал Попова виновным и приговорил его к 10 годам колонии особого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год. Кроме того, он обязан выплатить матери убитого материальный ущерб в размере 61 633 рублей, и 400 тысяч - морального ущерба.

Но убийца посчитал приговор слишком суровым и попытался оспорить его в апелляционной инстанции. Но Волгоградский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде липецкого бизнесмена поймали на взятке полицейскому
Путин предложил распространить волгоградский опыт ухода за стариками по всей России
В Волгоградской области построят на 6 ФАПов больше, чем планировалось
Чиновники в Астрахани заказывают фотоаппарат за 357 тысяч рублей
Волгоградец вымогал у женщины 600 тысяч рублей, чтоб не посадили ее мужа
Четырехмесячный малыш умер, пока пьяный папа спал рядом
Под Волгоградом сотрудница почты оставляла себе положенные ветеранам труда выплаты
В Астрахани школьница попала под колеса маршрутки, когда слушала музыку в наушниках
Волгоградской области дадут 466 миллионов рублей на ликвидацию свалок
В Астрахани за взятку в 400 тысяч задержали полковника полиции
#Холодсобачий: хит волгоградца перепели Анна Седокова и Баста
Авиашоу 22 февраля 2019 в Астрахани: высший пилотаж от «Стрижей» и «Русских витязей»
Дочь проректора жила за границей, но получала «отлично» за учебу в Волгограде
В Волгограде за год число аварий на водоводах уменьшилось в два раза
По вине волгоградского подростка в ДТП пострадали женщина и ребенок
В Волгограде пожар выгнал на улицу пять человек
На севере Волгограда из-за протекающей крыши закрыли группу в детсаду
На юге Волгограда два 20-летних приятеля развернули игровой бизнес
Средняя пенсия у волгоградцев - 13 тысяч рублей
В Волгограде в 2019-м поставят семьдесят новых остановок
«Ротор» расстался с бомбардиром Андреем Мязиным
Запускают прямые авиарейсы из Волгограда в Краснодар
В Волгограде на Аллее Героев сносят торговый павильон
В Астрахани нашли тело утонувшего с сыном отца