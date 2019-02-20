Чиновники в Астрахани заказывают фотоаппарат за 357 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:34 2019-02-20T13:34:26+03:00

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Федеральные власти призывают региональных чиновников к максимальной экономии. Не дело это – шиковать за государственный счет, когда народ беднеет год от года. Поэтому лот, появившийся на сайте госзакупок, очень удивляет. Управделами губернатора Астраханской области собирается купить фотоаппарат. Но не простой, а судя по цене, почти золотой. Им понадобилась черная «зеркалка» за 375 тысяч рублей.

Требования к ней основательные: общее число пикселей – 21,5 миллионов, глубина цвета 42 бита, тип матрицы CMOS. И еще десятки параметров с максимальным требованием. «Должно быть крепление для штатива, дистанционное управление, GPS, датчик ориентации, управление с компьютера, cъемка HDR, Ethernet, автовыключение, бесшумный режим, режим гистограммы, режим микроэскизов, кадрирование». Также заказчик просит, чтобы купленная техника сочеталась с объективами Canon EF 24-105F/4.15, Canon EF 24-70F/2.8, Canon EF 70-200 F/2.8, Canon 400 F/2.8 is II. И даже объясняет почему: предыдущая зеркалка выведена из эксплуатации, а часть объективов к ней остались. Чтобы не тратиться еще и на новые, чиновники дополнили требования этим условием.

Кому и зачем понадобилась такая очень профессиональная и весьма дорогая техника, неизвестно. Сделать портрет визита губернатора или сфотографировать, как замечательно ремонтируют дороги, можно и фотоаппаратом за 100-150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU