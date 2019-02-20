Волгоградец вымогал у женщины 600 тысяч рублей, чтоб не посадили ее мужа
Сотрудники УФСБ по Волгоградской области разоблачили ушлого 41-летнего волгоградца, который пытался «заработать» на чужой беде. Теперь вместо 600 тысяч рублей, которые он вымогал у женщины, получил уголовную статью «мошенничество в крупном размере».
Началась эта история осенью 2018-го. В один из вечером между жителем Светлоярского района и двумя его приятелями вспыхнула ссора. Мужчина в порыве гнева схватил свою охотничью «двухстволку» и выстрелил в обидчиков. Одного из них ранил в лицо. Пострадавшего спасли, а на «стрелка» завели уголовное дело по статье «покушение на убийство».
Через время к супруге обвиняемого мужчины пришел приятель, и заявил, что ее мужа намерены судить по статье «покушение на убийство двух лиц». А это более тяжкая. И тут он пообещал, что может «договориться» со следователем и переквалифицировать супругу статью на более «мягкую». За эту услугу попросил 600 тысяч рублей.
Женщина, недолго думая, согласилась. Вот только деньги никому «приятель» передавать и не собирался, а распорядился ими по собственному усмотрению.
- Свою вину подозреваемый уже полностью признал. Сейчас следователи собирают доказательную базу по уголовному делу, - говорят «КП-Воолгоград» в СУ СК по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU