2019-02-20T12:40:35+03:00
Происшествия

Четырехмесячный малыш умер, пока пьяный папа спал рядом

В отношении волгоградца возбудили уголовное дело за смерть по неосторожности
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчину будут судить.Мужчину будут судить.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Трагическая история произошла в селе Семеновка Камышинского района. Молодая пара вместе со своим сынишкой приехала к родителям в деревню. Встречу отметили застольем. Особенно хорошо приложился глава семейства. Когда ложились спать, муж с женой договорились, что смотреть за четырехмесячным сыном будут по очереди. Первым легла спать женщина. Мужчина положил сына на большую подушку, сам прилег с края. Но бодрствовал лишь минут десять – потом крепко заснул. Малыш крутился во сне и скатился с подушки. Он оказался между ней и грядушкой личиком вниз. Высвободиться мальчик не смог. Он задохнулся. Тело сына нашла мать, которая проснулась, чтобы сменить мужа.

- После процессуальной проверки мы возбудили уголовное дело в отношении отца малыша по статье "смерть по неосторожности", - сообщил «КП-Волгоград» руководитель следственного отдела СУ СК по городу Камышин Сергей Наумов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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