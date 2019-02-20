2019-02-20T12:04:21+03:00
Происшествия

Под Волгоградом сотрудница почты оставляла себе положенные ветеранам труда выплаты

Уголовное дело возбудили пока по факту
Екатерина МАЛИНИНА
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Сумма присвоенных денег пока уточняется.Сумма присвоенных денег пока уточняется.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Шуток про медленную почту очень много. Но даже их нерасторопность никак не укладывается в то, что почти полгода жители села Осички Руднянского не получали единовременные денежные выплаты (ЕДВ) как «Ветераны труда».

Первый раз выплаты ЕДВ не пришло в сентябре 2018 года. Шестеро селян, которым они были положены, удивились, погоревали и стали ждать удвоенной льготы в следующем месяце. Но и в октябре они получили голую пенсию. На почте им снова сказали – какие-то проблемы в Москве, деньги не пришли. В начале года осичковцы не выдержали и пошли в прокуратуру: мол, разберитесь. И оказалось, что беспокоились ветераны труда не зря. Судя по ведомости, которая осталась на почте, они уже получили все положенные ЕДВ. Даже росписи стоят. Только как оказалось, совсем не их.

Материалы проверки прокуратура передала сотрудникам ОМВД по Руднянскому району. Полицейским предстоит выяснить, кто же забрал себе деньги и были ли пострадавшие от сотрудница почты в других селах. Уголовное дело за присвоение имущества возбудили пока по факту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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