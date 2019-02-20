В Астрахани школьница попала под колеса маршрутки, когда слушала музыку в наушниках
Авария произошла в Астрахани в 8:25 утра, когда большинство взрослых спешат на работу, а дети сломя голову несутся в школу. 21-летний водитель на маршрутке №44 вез полный салон пассажиров. Когда машина поравнялась с домом по улице Островского, 152, под колеса неожиданно выскочила школьница. Маршрутчик пытался просигналить подростку, но она не услышала. Как оказалось, девушка была в наушниках и слушала громкую музыку.
После наезда 15-летней старшекласснице потребовалась медицинская помощь. Она неудачно упала, и у нее сломано два зуба, ушиблен локоть. На «скорой» ее отвезли в областную детскую больницу. Пассажиры маршрутки не пострадали. Лишь получили пару синяков, когда «ГАЗель» резко затормозила.
По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку. Ну а полицейские просят родителей еще раз поговорить с детьми на тему включенных наушников на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU