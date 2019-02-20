2019-02-20T11:32:04+03:00
Происшествия

В Астрахани школьница попала под колеса маршрутки, когда слушала музыку в наушниках

После аварии у нее выбиты зубы
Екатерина МАЛИНИНА
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"Скорая" отвезла подростка в областную детскую больницу. Фото: Алена Кузьмина"Скорая" отвезла подростка в областную детскую больницу. Фото: Алена Кузьмина
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Авария произошла в Астрахани в 8:25 утра, когда большинство взрослых спешат на работу, а дети сломя голову несутся в школу. 21-летний водитель на маршрутке №44 вез полный салон пассажиров. Когда машина поравнялась с домом по улице Островского, 152, под колеса неожиданно выскочила школьница. Маршрутчик пытался просигналить подростку, но она не услышала. Как оказалось, девушка была в наушниках и слушала громкую музыку.

После наезда 15-летней старшекласснице потребовалась медицинская помощь. Она неудачно упала, и у нее сломано два зуба, ушиблен локоть. На «скорой» ее отвезли в областную детскую больницу. Пассажиры маршрутки не пострадали. Лишь получили пару синяков, когда «ГАЗель» резко затормозила.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку. Ну а полицейские просят родителей еще раз поговорить с детьми на тему включенных наушников на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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