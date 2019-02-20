2019-02-20T11:55:47+03:00
Общество

Волгоградской области дадут 466 миллионов рублей на ликвидацию свалок

За эти деньги обещают зачистить четыре огромных мусорки
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
За год в регионе предстоит очистить от мусора 62 гектара земли.За год в регионе предстоит очистить от мусора 62 гектара земли.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
Изменить размер текста:

Волгоградская область попала в проект «Чистая страна» и в рамках заключенного с Министерством природы соглашения получит свыше 466 миллионов рублей на «ликвидацию негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов производства и потребления». Проще говоря, это деньги на ликвидацию свалок. Из них 400 миллионов рублей дадут региону из госбюджета.

На что потратят эти средства? Обещают, что полностью зачистят от свалок Среднеахтубинский район, Урюпинск, Дубовку и Камышин.

Напомним, огромные залежи мусора, которые десятки лет накапливались в Среднеахтубинском районе, начали утилизировать еще в прошлом году. В общей сложности там надо ликвидировать 18 свалок, утилизировать почти 337 тысяч кубометров отходов и рекультивировать территорию на площади свыше 62 гектаров. На данный момент работы уже выполнены на 70%: убрали свалки в Краснослободске и поселке Средняя Ахтуба. Зачистили от мусора 3,5 гектара земли у хуторов Ямы, Клетский, Репино. В этом году обещают закончить работы еще на десяти объектах.

- Также в этом году начнется заключительный этап ликвидации объекта в Урюпинске, расчистка свалок в Дубовке, Камышине, проектирование работ по ликвидации свалок в других муниципальных образованиях региона, - уточняют в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде липецкого бизнесмена поймали на взятке полицейскому
Путин предложил распространить волгоградский опыт ухода за стариками по всей России
В Волгоградской области построят на 6 ФАПов больше, чем планировалось
В Волгограде рецидивист убил друга табуретом и сжег за долг в 100 тысяч рублей
Чиновники в Астрахани заказывают фотоаппарат за 357 тысяч рублей
Волгоградец вымогал у женщины 600 тысяч рублей, чтоб не посадили ее мужа
Четырехмесячный малыш умер, пока пьяный папа спал рядом
Под Волгоградом сотрудница почты оставляла себе положенные ветеранам труда выплаты
В Астрахани школьница попала под колеса маршрутки, когда слушала музыку в наушниках
В Астрахани за взятку в 400 тысяч задержали полковника полиции
#Холодсобачий: хит волгоградца перепели Анна Седокова и Баста
Авиашоу 22 февраля 2019 в Астрахани: высший пилотаж от «Стрижей» и «Русских витязей»
Дочь проректора жила за границей, но получала «отлично» за учебу в Волгограде
В Волгограде за год число аварий на водоводах уменьшилось в два раза
По вине волгоградского подростка в ДТП пострадали женщина и ребенок
В Волгограде пожар выгнал на улицу пять человек
На севере Волгограда из-за протекающей крыши закрыли группу в детсаду
На юге Волгограда два 20-летних приятеля развернули игровой бизнес
Средняя пенсия у волгоградцев - 13 тысяч рублей
В Волгограде в 2019-м поставят семьдесят новых остановок
«Ротор» расстался с бомбардиром Андреем Мязиным
Запускают прямые авиарейсы из Волгограда в Краснодар
В Волгограде на Аллее Героев сносят торговый павильон
В Астрахани нашли тело утонувшего с сыном отца