Волгоградской области дадут 466 миллионов рублей на ликвидацию свалок

СЕГОДНЯ 11:11 2019-02-20T11:55:47+03:00

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Волгоградская область попала в проект «Чистая страна» и в рамках заключенного с Министерством природы соглашения получит свыше 466 миллионов рублей на «ликвидацию негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов производства и потребления». Проще говоря, это деньги на ликвидацию свалок. Из них 400 миллионов рублей дадут региону из госбюджета.

На что потратят эти средства? Обещают, что полностью зачистят от свалок Среднеахтубинский район, Урюпинск, Дубовку и Камышин.

Напомним, огромные залежи мусора, которые десятки лет накапливались в Среднеахтубинском районе, начали утилизировать еще в прошлом году. В общей сложности там надо ликвидировать 18 свалок, утилизировать почти 337 тысяч кубометров отходов и рекультивировать территорию на площади свыше 62 гектаров. На данный момент работы уже выполнены на 70%: убрали свалки в Краснослободске и поселке Средняя Ахтуба. Зачистили от мусора 3,5 гектара земли у хуторов Ямы, Клетский, Репино. В этом году обещают закончить работы еще на десяти объектах.

- Также в этом году начнется заключительный этап ликвидации объекта в Урюпинске, расчистка свалок в Дубовке, Камышине, проектирование работ по ликвидации свалок в других муниципальных образованиях региона, - уточняют в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU