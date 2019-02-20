В Астрахани за взятку в 400 тысяч задержали полковника полиции

СЕГОДНЯ 10:57 2019-02-20T11:04:15+03:00

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В астраханское СИЗО попал полковник полиции Ренат Утеев, хотя именно он обычно отправлял туда преступников. Его задержали за получение взятки. Задержали и адвоката Астраханской областной коллегии – за посредничество.

Все произошло в начале февраля. В следственное отделение ОВД по Наримановскому району, которым заведовал Утеев, поступило для расследование дело по умышленному причинению тяжкого вреда здоровью. Обвинялся один из местных жителей. Защищать его взялся один из многочисленных знакомых полковнику адвокатов. Полицейский предложил юристу стать посредником и предложить матери подозреваемого сделку. Он переквалифицирует дело на более мягкую статью, а она соберет для него 400 тысяч рублей.

Защитник передал информацию пожилой женщине, а она сообщила о предложении силовикам. Собрать такую сумму денег астраханке было не под силу.

Передача денег 19 февраля проходила под контролем правоохранительных органов. Полковника задержали с поличным. Расследование уголовного дела продолжается.

Цена за смену состава преступления - 400 тысяч рублей. Фото: СУ СК по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU