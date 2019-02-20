Авиашоу 22 февраля 2019 в Астрахани: высший пилотаж от «Стрижей» и «Русских витязей»

СЕГОДНЯ 10:25 2019-02-20T10:25:44+03:00

В честь 60-летия Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС в небе над Астраханью 22 февраля 2019 года пролетят пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи» [где и во сколько смотреть]

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Экипажи авиационных групп высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи» 22 февраля 2019 года покажут в Астрахани авиашоу в честь 60-летнего юбилея Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС). Представят выступление летчики над Волгой, а посмотреть авиашоу можно будет с 12.00 на набережной у памятника Петру Первому, где также устроят выставку военной техники. Здесь же 20 февраля прошли тренировочные полеты.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Минобороны РФ, накануне Дня защитника Отечества летчики покажут в Астрахани самые зрелищные фигуры группового и одиночного пилотажа, в том числе «петлю Нестерова», «синхронные бочки», «зеркало», боевые развороты и эффектные роспуски. «Стрижи» будут на самолетах МиГ-29, а «Русские витязи» - на истребителях Су-30СМ. Полеты пройдут на минимально возможных высотах. Но из-за ветреной погоды программу могут представить в усеченном виде.

На земле 22 февраля 2019 с 9.30 до 14.00 на набережной Астрахани и на проспекте Гужвина можно будет посмотреть комплексы ПВО, зенитные ракетные системы С-300 и С-400, комплексы «Панцирь-С», радиолокационные комплексы «Небо» и «Подлет», а также летную экипировку и спецтехнику поисково-спасательных подразделений.

Также все желающие могут узнать условия военной службы по контракту и обучения в вузах ВКС. Праздничную атмосферу будут создавать лучшие астраханские коллективы и ансамбль песни и пляски ВКС. А согреют астраханцев горячая солдатская каша и чай из полевой кухни.

ИСТОЧНИК KP.RU