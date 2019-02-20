Дочь проректора жила за границей, но получала «отлично» за учебу в Волгограде

СЕГОДНЯ 10:12 2019-02-20T10:20:01+03:00

Девушка во время сессии оставалась жить в Германии, пока сокурсники грызли гранит науки в Волгограде

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Хорошо быть красивой, умной, да и еще и дочкой проректора. Но плохо, если пользуешься необоснованными привилегиями, которые закон нарушают. Прокуратура провела проверку оценок дочери проректора ВолГУ Анны Бараковой. И выяснила, что их ставили без присутствия студентки.

Девушка является студенткой в Кельнском университете. Она попала в число волгоградской молодежи, кто в рамках академической мобильности проходит там обучение. Почти все время девушка проводит за границей и делится впечатлениями в соцсетях. Но и очную учебу здесь волгоградка не бросала. В ее зачетной книжке большинство оценок «отлично». Но как выяснили сотрудники Волгоградской областной прокуратуры, с 2017 по 2018 год девушка получала зачеты и экзамены в вузе, хотя в этот момент находилась в Германии.

Ректору вуза вынесли представление об устранении нарушений. А четверых педагогов, кто расписывался в "зачетке" наказали дисциплинарным взысканием. Проректора среди них нет. Сейчас студентка уже перевелась на заочку. Она по прежнему живет за границей.

Было ли в действиях педагогов, проректора или студентки нарушение уголовного или административного кодекса еще предстоит выяснить в ходе процессуальной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU