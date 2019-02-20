В Волгограде за год число аварий на водоводах уменьшилось в два раза

СЕГОДНЯ 09:41 2019-02-20T09:41:18+03:00

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Вот, что не говорите, а проблем в канализационно-водопроводном хозяйстве Волгограда стало значительно меньше в последние годы. Старые ржавые трубы постепенно обновляют, строят новые магистрали, и как следствие - стало меньше аварийных ситуаций с водой. Так по данным ООО «Концессии водоснабжения» только в январе 2019-го число порывов на сетях уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 57%, а количество отключений потребителей – на 54%.

Конечно, в компании уверяют, что все это благодаря реализации инвестиционной программы в Волгограде.

- С того момента, как в Волгограде приступила к работе компания «Концессий водоснабжения» (с середины 2015 года) в городе уже обновили свыше 200 километров сетей водопровода и канализации. Как следствие - снижение аварийности и сокращение потери воды в сетях, - говорят в компании инвестора.

ИСТОЧНИК KP.RU