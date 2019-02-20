По вине волгоградского подростка в ДТП пострадали женщина и ребенок

СЕГОДНЯ 09:13 2019-02-20T09:13:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Юношеский максимализм и уверенность, что в 17 лет я все могу, довела до больничной койки не только бесшабашного юношу, но и женщину с ребенком. А все потому, что парень решил покататься на чужой машине и устроил ДТП.

Случилось это в Городищенском районе Волгоградской области. Молодой человек, не имея даже водительских прав, сел за руль иномарки «Санг Енг Курон» и поехал кататься. Направляясь в сторону поселка Микоян, он вылетел на встречную полосу для обгона, не убедившись в безопасности маневра. А навстречу на беду ехала «Сузуки Гранд Витара» под управлением 37-летнего водителя. мужчина попытался уйти от столкновения, но было уже поздно. В итоге, как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, травмы получили 39-летняя женщина и 10-летняя девочка.

А вечером в том же районе похожее ДТП устроил 32-летний водитель «семерки». Он тоже бездумно выехал на «встречку» и врезался в «ВАЗ-21150».

- В результате ДТП 32-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-21150» с травмами доставлен в больницу, - уточняют в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU