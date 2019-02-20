В Волгограде пожар выгнал на улицу пять человек

СЕГОДНЯ 09:02 2019-02-20T09:02:17+03:00

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У волгоградских спасателей ни дня не проходит спокойно. Вот только за минувшие сутки в Волгоградской области зафиксировано 13 гостатотчетных пожаров. Из-за одного пришлось даже эвакуировать жильков.

Тревожное сообщение поступило на пульт диспетчера 19 февраля в 12.36 из Кировского района Волгограда. Очевидцы сообщили, что дым валит из одной квартиры в четырехэтажке, расположенной по улице Курчатова. Когда спасатели прибыли на место ЧП, выяснилось, что пожар вспыхнул в однокомнатной квартире - загорелись домашние вещи. В дыму был уже весь подъезд, поэтому первым делом пожарные эвакуировали жильцов близлежащих квартир - всего 5 человек. После чего приступили к ликвидации возгорания. Благо никто не пострадал. А виной всему - неосторожное обращение с огнем владельца «однушки».

Еще одно печальное событие произошло ночью в Краснооктябрьском районе: там кто-то спалил легковушку. «Лада Приора» была припаркована у дома в переулке Аэропортовский. Примерно в 03.45 люди проснулись от треска полыхающего автомобиля. Машину спасатели потушили, но восстановлению она уже не подлежит. Благо хоть никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU