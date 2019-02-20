2019-02-20T09:02:17+03:00
Происшествия

В Волгограде пожар выгнал на улицу пять человек

А ночью пироманы сожгли «Приору»
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

У волгоградских спасателей ни дня не проходит спокойно. Вот только за минувшие сутки в Волгоградской области зафиксировано 13 гостатотчетных пожаров. Из-за одного пришлось даже эвакуировать жильков.

Тревожное сообщение поступило на пульт диспетчера 19 февраля в 12.36 из Кировского района Волгограда. Очевидцы сообщили, что дым валит из одной квартиры в четырехэтажке, расположенной по улице Курчатова. Когда спасатели прибыли на место ЧП, выяснилось, что пожар вспыхнул в однокомнатной квартире - загорелись домашние вещи. В дыму был уже весь подъезд, поэтому первым делом пожарные эвакуировали жильцов близлежащих квартир - всего 5 человек. После чего приступили к ликвидации возгорания. Благо никто не пострадал. А виной всему - неосторожное обращение с огнем владельца «однушки».

Еще одно печальное событие произошло ночью в Краснооктябрьском районе: там кто-то спалил легковушку. «Лада Приора» была припаркована у дома в переулке Аэропортовский. Примерно в 03.45 люди проснулись от треска полыхающего автомобиля. Машину спасатели потушили, но восстановлению она уже не подлежит. Благо хоть никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
#Холодсобачий: хит волгоградца перепели Анна Седокова и Баста
Авиашоу 22 февраля 2019 в Астрахани: высший пилотаж от «Стрижей» и «Русских витязей»
Дочь проректора жила за границей, но получала «отлично» за учебу в Волгограде
В Волгограде за год число аварий на водоводах уменьшилось в два раза
По вине волгоградского подростка в ДТП пострадали женщина и ребенок
На севере Волгограда из-за протекающей крыши закрыли группу в детсаду
На юге Волгограда два 20-летних приятеля развернули игровой бизнес
Средняя пенсия у волгоградцев - 13 тысяч рублей
В Волгограде в 2019-м поставят семьдесят новых остановок
«Ротор» расстался с бомбардиром Андреем Мязиным
Запускают прямые авиарейсы из Волгограда в Краснодар
В Волгограде на Аллее Героев сносят торговый павильон
В Астрахани нашли тело утонувшего с сыном отца