На севере Волгограда из-за протекающей крыши закрыли группу в детсаду

СЕГОДНЯ 08:45 2019-02-20T08:45:25+03:00

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Дожили. Точнее довели здание детского садика до такого состояния, что группу пришлось закрыть, а детей отправить по домам. Речь идет об МДОУ «Детский сад № 376 Тракторозаводского района Волгограда», расположенного по улице Николая Отрады в доме №3.

Это здесь сотрудники Роспотребнадзора по Волгоградской области остались в ужасе от условий, в которых пребывали детки. Когда специалисты нагрянули с проверкой и зашли в одну из групп, они ужаснулись: кровля, видимо, протекает здесь уже давно, потеки от воды имеются и на потолках и на стенах, от сырости потрескалась штукатурка, отслоилась побелка и обои. И такие потеки выявили почти во всех помещениях группы - в буфетном зале, в игровом, в раздевалках, в спальне и в туалетах. Соответственно в группе жуткая сырость.

За то, что допустили до такого состояния, детсад привлекли к административной ответственности.

- Постановлением Тракторозаводского райсуда работы группы №1 в МОУ «Детский сад № 376» приостановлена сроком на 90 суток, - сообщают «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре.

Правда, тут же уточняют, что пока постановление суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU