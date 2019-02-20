2019-02-20T08:29:01+03:00
Происшествия

На юге Волгограда два 20-летних приятеля развернули игровой бизнес

Парни поставили автоматы прямо на остановке транспорта
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Два друга, обоим едва исполнилось по 20 лет, решили организовать собственный бизнес. Казалось бы, похвальная инициатива. Вот только сферу деятельности они выбрали криминальную. Молодые люди решили заработать на азартных играх. Теперь им грозит до 4 лет колонии.

Как рассказал «КП-Волгоград» заместитель руководителя Следственного отдела по Красноармейскому району Волгограда Руслан Капитанчук, весной 2018-го парни купили три специальных терминала с выходом в интернет и установили их прямо в многолюдных местах (один на остановке общественного транспорта, второй - в магазине, третий - в кафе). Задача была максимально привлечь людей к играм, ведь чем больше поток игроманов, тем выше их заработок. Бизнес просуществовал полгода. Пока в ноябре 2018-го на автоматы не обратил внимание сотрудник прокуратуры Красноармейского района. В тот же день при содействии оперативников ЭБиПК регионального МВД автоматы изъяли, а бизнесменов задержали.

- Молодые люди во всем сознались. На них завели уголовное дело по статье «организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору». И грозит им за это до 4 лет лишения свободы, - уточняют в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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