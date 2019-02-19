Средняя пенсия у волгоградцев - 13 тысяч рублей

19 Февр. 23:08 2019-02-19T23:08:54+03:00

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Волгоградская область стремительно вымирает и стареет - это факт, который подтверждают упрямые цифры. По данным Волгоградстата, на 1 января 2019 года в нашем регионе численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда, составила уже более 770 тысяч человек. То есть каждый третий житель области.

При этом уровень пенсии в Волгоградской области гораздо ниже, чем по стране. Как уверяет упрямая статистика, сейчас средний размер пенсии, которую получают в регионе, составляет 13316,4 рублей. У неработающих пенсионеров чуть больше - 13692 рубля. Для сравнения, средняя пенсия по стране почти 15 тысяч рублей.

Не удивительно, что из-за нехватки трудовых ресурсов и при таких выплатах большинство волгоградских пенсионеров продолжают работать даже после выхода на заслуженных отдых. Как рассказали «КП-Волгоград» в том же Волгоградстате, в регионе 627 тысяч пенсионеров работают, это 81,4% от общего числа.

ИСТОЧНИК KP.RU