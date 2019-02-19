2019-02-19T22:48:14+03:00
Общество

В Волгограде в 2019-м поставят семьдесят новых остановок

Шестнадцать уже установили на юге города
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вот такие павильоны ожидания в ближайшие годы появятся на всех остановках.Вот такие павильоны ожидания в ближайшие годы появятся на всех остановках.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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От волгоградцев часто можно услышать жалобы на отсутствие павильона ожидания на остановках. Да, проблема такая в Волгограде есть. Но постепенно она решается. В 2018-м уже установили 130 новых остановочных комплексов, в этом году поставят еще 70. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Волгоградской гордумы.

Шестнадцать современных остановок уже появились в Красноармейском, Кировском и Советском районах города.

- В течение весны завершим работы по установке новых павильонов и благоустройству прилегающей к остановкам территории, - пообещал на заседании городского комитета по дорожному хозяйству и транспорту депутат Виталий Земцов.

Обещают, что новые павильоны будут не только удобными, но и практичными: «Прочные конструкции из поликарбоната, в которых будет комфортно ожидать транспорт в любую погоду».

В первую очередь будут менять старые остановки в густонаселенных микрорайонах, а также вблизи социальных объектов.

- С такими темпами за три года муниципалитету под силу полностью обновить остановочные павильоны в Волгограде, - отметил депутат гордумы Алексей Волоцков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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