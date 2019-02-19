2019-02-19T22:34:11+03:00
Спорт

«Ротор» расстался с бомбардиром Андреем Мязиным

Распрощался клуб и с пабликом конкурентов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ФК "Ротор"Фото ФК "Ротор"
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Лучший бомбардир «Ротора» Андрей Мязин, который провел за сине-голубых 23 матча в Футбольной национальной лиге и забил 5 голов, покинул клуб. Об этом сообщили в пресс-службе «Ротора».

Напомним, что новый тренер сине-голубых сразу не предложил Андрею Мязину место в основном составе. Футболиста перевели в дубль к Олегу Веретенникову. Но, видимо, игрок посчитал этот уровень ниже его возможностей, поэтому решил покинуть «Ротор» совсем.

- Мы желаем Андрею удачи и успехов в дальнейшей карьере! - написали коротко в сообщении.

Попрощался «Ротор» сегодня и со своим конкурентом. По требованию клуба в социальной сети инстаграм заблокировали страницу, которая дублировала информацию о «Роторе» с аккаунтом @fcrotor. Официальная причина - «несогласованное использование изображения клубного герба». Известно, что этот аккаунт принадлежал владельцам академии «Ротора» - частной школе, которая никакого отношения сегодня в клубу сине-голубых не имеет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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