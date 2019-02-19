«Ротор» расстался с бомбардиром Андреем Мязиным
Лучший бомбардир «Ротора» Андрей Мязин, который провел за сине-голубых 23 матча в Футбольной национальной лиге и забил 5 голов, покинул клуб. Об этом сообщили в пресс-службе «Ротора».
Напомним, что новый тренер сине-голубых сразу не предложил Андрею Мязину место в основном составе. Футболиста перевели в дубль к Олегу Веретенникову. Но, видимо, игрок посчитал этот уровень ниже его возможностей, поэтому решил покинуть «Ротор» совсем.
- Мы желаем Андрею удачи и успехов в дальнейшей карьере! - написали коротко в сообщении.
Попрощался «Ротор» сегодня и со своим конкурентом. По требованию клуба в социальной сети инстаграм заблокировали страницу, которая дублировала информацию о «Роторе» с аккаунтом @fcrotor. Официальная причина - «несогласованное использование изображения клубного герба». Известно, что этот аккаунт принадлежал владельцам академии «Ротора» - частной школе, которая никакого отношения сегодня в клубу сине-голубых не имеет.
ИСТОЧНИК KP.RU