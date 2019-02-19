2019-02-19T20:13:04+03:00
Общество

Запускают прямые авиарейсы из Волгограда в Краснодар

Один час и вы в столице Кубани
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото авиакомпании "Азимут".Фото авиакомпании "Азимут".
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К лету все авиакомпании «перекраивают» свои расписания. Конечно же, упор делают на перелеты на юг - самое популярное летнее направление. Буквально недавно «КП-Волгоград» писала про новые авиарейсы из Волгограда в Крым, которые запланировала авиакомпания «Нордавиа». А вот за ней подтянулась и авиакомпания «Азимут», которая запускает продажи на рейсы Волгоград-Краснодар.

- Рейсы по новым направлениям из базового аэропорта Пашковский (Краснодар) авиакомпания Азимут начнет выполнять с начала летнего сезона и по минимальному тарифу 888 рублей, - акцентируют внимание пассажиров в компании.

Полеты из Краснодара в Волгоград будут совершаться по средам, пятницам и воскресеньям по следующему расписанию:

вылет из столицы Кубани в 12:25, прибытие в Волгоград в 14:35 (по местному времени);

вылет из Волгограда в 15:15 (по местному времени), прибытие в Краснодар в 15:25.

Полеты стартуют уже с 3 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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