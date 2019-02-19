2019-02-19T19:49:03+03:00
Общество

В Волгограде на Аллее Героев сносят торговый павильон

Мэрия выделила владельцам под магазинчики участки в других районах города
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Уже скоро от торговых павильонов, которые много лет располагаются в самом центре города - на Аллее Героев в Волгограде, не останется и следа. Городские власти давно пытались убрать отсюда этот магазин-ларек, спорили, судились и только сейчас смогли договориться с владельцем.

- Изначально участок на аллее муниципалитет выдал под временное размещение некапитального объекта. Но через время владельцы смогли оформить постройку как капитальное строение. Снести его власти уже не имели права. Поэтому обратились в суд с заявлением признать отсутствующим права собственности на данный объект, - рассказывают в администрации Волгограда.

Но суд тоже мог длиться долго, к счастью, в ноябре 2018-го мэрия и частники пошли на «мировую». ООО «Агроспецстрой» и ООО «Волжский строительный дом» заключили мировое соглашение.

- Предпринимателям вместо павильона площадью сто «квадратов» предоставили несколько мест в других районах города общей площадью почти в два раза больше – 180 квадратных метров. Причем эти места выбрали сами бизнесмены, а муниципалитет внес их в схему размещения НТО, - поясняют в мэрии.

Сейчас владельцы самостоятельно демонтируют павильоны. После чего эту территорию благоустроят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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