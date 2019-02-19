В Астрахани нашли тело утонувшего с сыном отца

СЕГОДНЯ 16:33 2019-02-19T16:33:33+03:00

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Ужасная трагедия произошла на реке Кривая Болда в Астраханской области. Во время зимней рыбалки там утонули отец со своим маленьким сыном. Сегодня водолазы нашли тело 46-летнего мужчины. Он оказался в 15-ти метрах от предполагаемого места трагического ЧП.

Напомним, произошло это 17 февраля. Мужчина - житель поселка Евпраксино решил в выходной день сходить на рыбалку. Прихватил с собой и сына - первоклассника, планировал приобщать пацана к мужским занятиям. Когда к вечеру сын с отцом не вернулись домой, мать подняла тревогу. На поиски рыбаков отправили водолазно-поисковую группа ГКУ «Волгоспас». местные также бросились на поиски. Именно они и нашли тело мальчишки. Они увидели его в воде, капюшоном он зацепился за льдину. К сожалению, мальчик уже был мертв. Ему едва исполнилось семь лет. Отца в тот же день так и не нашли. Его поиски продолжались почти сутки. К сожалению, опасения подтвердились.

Причину трагедии теперь предстоит установить следователям.

ИСТОЧНИК KP.RU