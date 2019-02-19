«Ротор» взял в аренду двух игроков из красноярского «Енисея»

СЕГОДНЯ 16:02 2019-02-19T16:04:01+03:00

За волгоградский клуб будут выступать полузащитник Азим Фатулллаев и вратарь Михаил Филиппов

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До старта весенней части сезона Олимп-Первенство ФНЛ 2018-2019 осталось всего пара недель, и в «Роторе» идут последние рокировки. Сегодня стало известно, что основную команду пополнили еще два новичка: клуб взял в аренду двух игроков из красноярского «Енисея» - полузащитника Азима Фатулллаева и вратаря Михаила Филиппова. Об этом "КП-Волгоград" сообщили в пресс-службе ФК "Ротор".

Надо сказать, что Волгоград для обоих футболистов город почти родной. Филиппов вообще родился в Волжском, а Фатулллаев закончил волгоградское училище олимпийского резерва.

- Приятно вернуться в город, где я познавал азы футбола. Меня отлично приняла команда, тренеры и руководство. Я этому очень рад и благодарен клубу за внутреннюю атмосферу! У «Ротора» достаточно времени, чтобы выровнять положение в таблице и выполнить поставленные задачи. Уверен, у нас все получится, - настроен на победы Азим Фатуллаев.

Он будет выступать в «Роторе» под номером «15». Филиппов будет играть за сине-голубых под номером «92».

ДОСЬЕ «КП»

Филиппов Михаил - вратарь

Родился в Волжском в 1992 году.

Рост: 190 сантиметра, вес: 90 кило.

Воспитанник УОР «Мастер-Сатурн» из подмосковного Егорьевска. Выступал за молодежную команду "Сатурна". Играл в "Томи", "Знамени Труда" и "Спартаке-2". С 2017 года защищал ворота красноярского "Енисея".

Фатуллаев Азим - полузащитник

Родился в Махачкале в 1986 году.

Рост: 180 сантиметра, вес: 77 кило.

Воспитанник волгоградского УОР. Начинал свою профессиональную карьеру в «Анжи». Выступал за "Краснодар", "Тосно", "Истру", "Судостроитель" и "Ростов". В трех последних сезонах играл за "Енисей", в которых провел 64 матча и забил 1 гол.

ИСТОЧНИК KP.RU