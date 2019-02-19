«Ротор» взял в аренду двух игроков из красноярского «Енисея»
До старта весенней части сезона Олимп-Первенство ФНЛ 2018-2019 осталось всего пара недель, и в «Роторе» идут последние рокировки. Сегодня стало известно, что основную команду пополнили еще два новичка: клуб взял в аренду двух игроков из красноярского «Енисея» - полузащитника Азима Фатулллаева и вратаря Михаила Филиппова. Об этом "КП-Волгоград" сообщили в пресс-службе ФК "Ротор".
Надо сказать, что Волгоград для обоих футболистов город почти родной. Филиппов вообще родился в Волжском, а Фатулллаев закончил волгоградское училище олимпийского резерва.
- Приятно вернуться в город, где я познавал азы футбола. Меня отлично приняла команда, тренеры и руководство. Я этому очень рад и благодарен клубу за внутреннюю атмосферу! У «Ротора» достаточно времени, чтобы выровнять положение в таблице и выполнить поставленные задачи. Уверен, у нас все получится, - настроен на победы Азим Фатуллаев.
Он будет выступать в «Роторе» под номером «15». Филиппов будет играть за сине-голубых под номером «92».
ДОСЬЕ «КП»
Филиппов Михаил - вратарь
Родился в Волжском в 1992 году.
Рост: 190 сантиметра, вес: 90 кило.
Воспитанник УОР «Мастер-Сатурн» из подмосковного Егорьевска. Выступал за молодежную команду "Сатурна". Играл в "Томи", "Знамени Труда" и "Спартаке-2". С 2017 года защищал ворота красноярского "Енисея".
Фатуллаев Азим - полузащитник
Родился в Махачкале в 1986 году.
Рост: 180 сантиметра, вес: 77 кило.
Воспитанник волгоградского УОР. Начинал свою профессиональную карьеру в «Анжи». Выступал за "Краснодар", "Тосно", "Истру", "Судостроитель" и "Ростов". В трех последних сезонах играл за "Енисей", в которых провел 64 матча и забил 1 гол.
ИСТОЧНИК KP.RU