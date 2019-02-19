2019-02-19T14:31:31+03:00
Происшествия

В Волгограде инспектор Госжилнадзора вымогал деньги за положенное женщине жилье

Вымогателя поймали на взятке
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Инспектор потребовал 40 тысяч рублей за "содействие", при этом он ничего не предпринимал.Инспектор потребовал 40 тысяч рублей за "содействие", при этом он ничего не предпринимал.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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К сожалению, доверчивостью и наивностью волгоградцев часто пользуются не только аферисты и мошенники, но и представители власти. Так, одна волгоградка стала жертвой инспектора регионального Госжилнадзора, который решил «заработать» на неосведомленности женщины. Не успел. Вымогателя поймали, и будут судить.

Началась эта история в мае 2018-го: женщина обратилась в администрацию Волгоградской области с заявлением о предоставлении ей жилья. По всем показаниям она имела полное законное право на безвозмездное получение недвижимости. Но консультант профильной Инспекции заявил женщине, что «вопрос сложный, но он может помочь» с жильем. За свою «помощь» попросил 40 тысяч рублей. Хотя, как установили впоследствии следователи СУ СК по региону, комиссия уже без всякой «помощи» приняла заявление женщины к рассмотрению и причин для отказа ей не нашла.

15 февраля, когда неосведомленная положительным решением в ее пользу волгоградка принесла деньги инспектору, вымогателя и задержали сотрудники регионального УФСБ вместе с коллегами из УЭБиПК.

- На него завели уголовное дело по статье «покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Свою вину инспектор уже полностью признал. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили «КП-Волгоград» в областном вдомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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