В Волгограде инспектор Госжилнадзора вымогал деньги за положенное женщине жилье

СЕГОДНЯ 14:31 2019-02-19T14:31:31+03:00

Инспектор потребовал 40 тысяч рублей за "содействие", при этом он ничего не предпринимал. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Изменить размер текста: A A

К сожалению, доверчивостью и наивностью волгоградцев часто пользуются не только аферисты и мошенники, но и представители власти. Так, одна волгоградка стала жертвой инспектора регионального Госжилнадзора, который решил «заработать» на неосведомленности женщины. Не успел. Вымогателя поймали, и будут судить.

Началась эта история в мае 2018-го: женщина обратилась в администрацию Волгоградской области с заявлением о предоставлении ей жилья. По всем показаниям она имела полное законное право на безвозмездное получение недвижимости. Но консультант профильной Инспекции заявил женщине, что «вопрос сложный, но он может помочь» с жильем. За свою «помощь» попросил 40 тысяч рублей. Хотя, как установили впоследствии следователи СУ СК по региону, комиссия уже без всякой «помощи» приняла заявление женщины к рассмотрению и причин для отказа ей не нашла.

15 февраля, когда неосведомленная положительным решением в ее пользу волгоградка принесла деньги инспектору, вымогателя и задержали сотрудники регионального УФСБ вместе с коллегами из УЭБиПК.

- На него завели уголовное дело по статье «покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Свою вину инспектор уже полностью признал. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили «КП-Волгоград» в областном вдомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU