Администрацию Волгограда через суд обязали отремонтировать ливневки

СЕГОДНЯ 14:21 2019-02-19T15:44:45+03:00

Появилась надежда, что летом волгоградцы уже не попадут в потоп. Фото: Татьяна АЛЕКСЕЕВА

В течение шести месяцев они должны их посчитать и найти подрядчика

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Волгоград начинает плыть каждый раз, когда в городе пройдет «аномальный» дождь. Улицы напоминают реки. Чиновники ссылаются на старую систему водоотведения. Построена она в советское время. На ее ремонт нужны большие деньги. Правда, в последние годы реконструкция ливневок входит в комплексный ремонт дорог. Так что там, где новая магистраль, и вода не скапливается.

Правда, средства на ремонт ливневок все-таки придется выделить - на оставшиеся без внимания. Иначе придется отвечать за неисполнение решения суда. Его сегодня принял Центральный районный суд по иску волгоградского городского прокурора.

После ряда проверок специалисты надзорного ведомства пришли к выводу: ливневой канализацией толком никто не занимался. Даже не знают, сколько же на балансе состоит ливневок, коллекторов, дренажей. Все это приводит к потопам на дорогах, размыванию магистралей.

Судья согласился с доводами прокурора и вынес постановление: администрации необходимо в течение 6 месяцев составить учет всех ливневок и определить подрядчика, кто будет заниматься ремонтом неисправных стоков.

ИСТОЧНИК KP.RU