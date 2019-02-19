Администрацию Волгограда через суд обязали отремонтировать ливневки
Волгоград начинает плыть каждый раз, когда в городе пройдет «аномальный» дождь. Улицы напоминают реки. Чиновники ссылаются на старую систему водоотведения. Построена она в советское время. На ее ремонт нужны большие деньги. Правда, в последние годы реконструкция ливневок входит в комплексный ремонт дорог. Так что там, где новая магистраль, и вода не скапливается.
Правда, средства на ремонт ливневок все-таки придется выделить - на оставшиеся без внимания. Иначе придется отвечать за неисполнение решения суда. Его сегодня принял Центральный районный суд по иску волгоградского городского прокурора.
После ряда проверок специалисты надзорного ведомства пришли к выводу: ливневой канализацией толком никто не занимался. Даже не знают, сколько же на балансе состоит ливневок, коллекторов, дренажей. Все это приводит к потопам на дорогах, размыванию магистралей.
Судья согласился с доводами прокурора и вынес постановление: администрации необходимо в течение 6 месяцев составить учет всех ливневок и определить подрядчика, кто будет заниматься ремонтом неисправных стоков.
ИСТОЧНИК KP.RU