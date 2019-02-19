2019-02-19T15:44:45+03:00
Общество

Администрацию Волгограда через суд обязали отремонтировать ливневки

В течение шести месяцев они должны их посчитать и найти подрядчика
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Появилась надежда, что летом волгоградцы уже не попадут в потоп.Появилась надежда, что летом волгоградцы уже не попадут в потоп.Фото: Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Изменить размер текста:

Волгоград начинает плыть каждый раз, когда в городе пройдет «аномальный» дождь. Улицы напоминают реки. Чиновники ссылаются на старую систему водоотведения. Построена она в советское время. На ее ремонт нужны большие деньги. Правда, в последние годы реконструкция ливневок входит в комплексный ремонт дорог. Так что там, где новая магистраль, и вода не скапливается.

Правда, средства на ремонт ливневок все-таки придется выделить - на оставшиеся без внимания. Иначе придется отвечать за неисполнение решения суда. Его сегодня принял Центральный районный суд по иску волгоградского городского прокурора.

После ряда проверок специалисты надзорного ведомства пришли к выводу: ливневой канализацией толком никто не занимался. Даже не знают, сколько же на балансе состоит ливневок, коллекторов, дренажей. Все это приводит к потопам на дорогах, размыванию магистралей.

Судья согласился с доводами прокурора и вынес постановление: администрации необходимо в течение 6 месяцев составить учет всех ливневок и определить подрядчика, кто будет заниматься ремонтом неисправных стоков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Астрахани нашли тело утонувшего с сыном отца
«Ротор» взял в аренду двух игроков из красноярского «Енисея»
В Волгограде инспектор Госжилнадзора вымогал деньги за положенное женщине жилье
Миллионный ущерб для РЖД: волгоградца осудят за сход шести вагонов
Астраханское предприятие-банкрот задолжало рабочим 5 миллионов
41-летний мужчина выжил после наезда «КамАЗа» под Волгоградом
Подкрасят воду в батареях поселка Верхняя Судоверфь
Бывший полицейский с подельниками «придумывал» ДТП ради страховых выплат
Накануне 23 февраля на волгоградском полигоне проведут сбор со стрельбами
В Волгограде УК заплатит 250 тысяч штрафа за неготовность к зиме
Купил сторублевый билет: волжанин выиграл в лотерею 4 миллиона
11-летний пешеход угодил под «Хонду» на севере Волгограда
Перевел по ошибке: волгоградец вернул по суду 70 тысяч рублей
78-летняя пенсионерка заживо сгорела под Волгоградом
На улучшение экологии Волго-Ахтубинской поймы Волгограду дадут 10 миллиардов рублей
Ни проехать ни пройти: в Волгограде из-за наледи на дороге застрял автобус
Под Волгоградом у пассажира автобуса нашли «синтетику» на продажу
Здание волгоградского кинотеатра «Победа» подарят области
Клецки, осципек и журек: волгоградцев зовут на вечер вкусной польской кухни
Учим русский: в Волгограде началась подготовка к Тотальному диктанту 2019