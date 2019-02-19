2019-02-19T13:51:06+03:00
Происшествия

Миллионный ущерб для РЖД: волгоградца осудят за сход шести вагонов

Бывшему мастеру участка грозит два года тюрьмы
Юлия Данильченко
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ЧП произошло в апреле 2018 года на линейном участке Арчединской дистанции пути ОАО «РЖД»: сразу шесть вагонов с цементом, следовавших в составе грузового поезда, сошли с рельс. В случившемся обвинили 48-летнего волгоградца, который тогда работал мастером дорожного линейного участка и отвечал за безопасность.

В отношении рабочего возбудили уголовное дело по статье за причинение крупного ущерба – полтора миллиона рублей. Началось расследование. Удалось выяснить, что мастер участка действительно халатно отнесся к своим обязанностям.

- При наличии информации о дефекте рельс он не принял мер к устранению выявленных нарушений, что в дальнейшем повлекло к сходу вагонов, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направили в Михайловский районный суд. Мужчине грозит до двух лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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