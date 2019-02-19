2019-02-19T13:18:45+03:00
Общество

Астраханское предприятие-банкрот задолжало рабочим 5 миллионов

156 сотрудников получили свои зарплаты лишь через суд
Юлия Данильченко
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На протяжении целого месяца десятки астраханцев работали на одном из местных предприятий, которое занималось инженерно-геодезическими работам, совершенно бесплатно. Руководство «кормило» людей обещаниями о зарплате, а потом организация внезапно объявила о банкротстве. Но людям нужно было на что-то жить.

Задолженность перед 156 сотрудниками перевалила за 5 миллионов рублей. Это порядка 32 тысяч рублей на каждого. Рабочие написали исковые заявления и обратились за помощью в суд.

- Суд удовлетворил их исковые заявления. 304 исполнительных производства находились на исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе УФССП России по Астраханской области.

Предприятие вошло в процедуру банкротства, его имущество продали. Как и полагается по закону, в первую очередь погасили долги перед работниками в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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