41-летний мужчина выжил после наезда «КамАЗа» под Волгоградом

СЕГОДНЯ 12:42 2019-02-19T12:42:43+03:00

То, что 41-летний мужчина смог выжить после того, как попал под колеса большегруза – настоящее везение. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Большинство аварий с участием пешеходов и грузовиков заканчиваются летальным исходом. То, что 41-летний мужчина смог выжить после того, как попал под колеса большегруза – настоящее везение.

ДТП произошло в полночь 18 февраля в Суровикинском районе Волгоградской области. 46-летний водитель за рулем «КамАЗа» мчался по автодороге «Волгоград-Каменск-Шахтинский» из Ростова-на-Дону в сторону города-героя. Не вся трасса освещалась в ночное время суток. Но пешеход, рискуя собственной жизнью, вышел на проезжую часть. Дальнобойщик его попросту не увидел.

Водитель позвонил в неотложку. Травмы оказались не смертельными. На место вовремя подоспели врачи «скорой». Медики оказали необходимую помощь на месте.

- В результате ДТП пешеход с травмами был доставлен в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии организована проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU