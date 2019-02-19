2019-02-19T11:49:22+03:00
Недвижимость

Подкрасят воду в батареях поселка Верхняя Судоверфь

Концессии продолжают искать воров горячей воды из системы отопления
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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А внутри - зеленая вода.А внутри - зеленая вода.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Благодаря зеленой воде в батареях в Волгограде уже обнаружили почти полсотни воров, которые сливали горячую воду из системы отопления. До этого подкрашивали теплоноситель в трех поселках южных районов города - Соляной, Саши Чекалина и Веселая балка. Следующий на очереди, где из радиаторов зелененькая пойдет, - поселок Верхняя Судоверфь в Красноармейском. В ближайшие дни используют краситель Уранин А в котельной №1349.

Как пояснили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», подобная практика для обнаружения несанкционированных врезок хорошо показала себя не только в Волгограде, но и в других регионах страны. Краситель Уранин А безвреден и разрешен для использования Роспотребнадзором. Однако зеленая вода очень смущает воришек, которые сливают ее из батарей и не только моют посуду и пол, но и стирают, купаются.

Такие врезки могут привести к перебоям в отоплении. И по закону (ст. 7.19 КоАП РФ) за самовольное подключение и использование волгоградцам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, юридическим лицам - от 100 до 200 тысяч. В некоторых случаях дело может быть и уголовным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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