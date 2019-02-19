2019-02-19T10:58:10+03:00
Происшествия

Бывший полицейский с подельниками «придумывал» ДТП ради страховых выплат

28-летнего волгоградца будут судить за мошенничество в особо крупном размере
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчину из правоохранительных органах уволили еще до суда.Мужчину из правоохранительных органах уволили еще до суда.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Волгоградской области под суд ушел еще один участник ОПГ, зарабатывающей на инсценировках ДТП. 28-летнего бывшего сотрудника ГИБДД будут судить за мошенничество в сфере страхования и за покушение на мошенничество в составе организованной группы..

Как стало известно следователям, почти полгода, с февраля по сентябрь, 2017 года вместе с шестью товарищами, среди которых были также его коллеги по ГАИ, придумывал аварии. Составлял справки, подделывал административные протоколы несуществующих аварий. С этими документами его друзья шли в страховые компании. Всего, по предварительным данным, обвиняемый инсценировал 11 ДТП и «заработали» 1 миллион рублей 600 тысяч рублей. Оперативное сопровождение вели сотрудники ФСБ и МВД по Волгоградской области. А расследованием занимались сотрудники СУ СК по Волгоградской области.

- Уголовное дело по статье мошенничество передают в Центральный районный суд. Еще по трем обвиняемым заседания уже идут, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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