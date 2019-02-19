Накануне 23 февраля на волгоградском полигоне проведут сбор со стрельбами

СЕГОДНЯ 10:36 2019-02-19T10:38:55+03:00

За показными занятиями будут наблюдать руководители силовых структур и администрации области

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По традиции в преддверии Дня защитника Отечества на полигоне Прудбой будет жарко: личный состав продемонстрирует всю мощь военных боевых машин. Сбор состоится в четверг, 21 февраля. Оценят показные занятия руководители силовых структур Волгоградской области.

Военные экипажи уже готовят современную технику. К выступлениям привлекут танки Т-90А и боевые машины пехоты БМП-3. Из них осуществят боевые стрельбы.

- А также проведут показные занятия по управлению огнем артиллерии, выполнению боевых стрельб из танков, нормативов по огневой подготовке, вождению боевых машин, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

Помимо этого военные покажут, как им живется в полевых условиях. По итогам власти области поздравят и наградят лучших служащих по контракту.

ИСТОЧНИК KP.RU