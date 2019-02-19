Накануне 23 февраля на волгоградском полигоне проведут сбор со стрельбами
По традиции в преддверии Дня защитника Отечества на полигоне Прудбой будет жарко: личный состав продемонстрирует всю мощь военных боевых машин. Сбор состоится в четверг, 21 февраля. Оценят показные занятия руководители силовых структур Волгоградской области.
Военные экипажи уже готовят современную технику. К выступлениям привлекут танки Т-90А и боевые машины пехоты БМП-3. Из них осуществят боевые стрельбы.
- А также проведут показные занятия по управлению огнем артиллерии, выполнению боевых стрельб из танков, нормативов по огневой подготовке, вождению боевых машин, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.
Помимо этого военные покажут, как им живется в полевых условиях. По итогам власти области поздравят и наградят лучших служащих по контракту.
ИСТОЧНИК KP.RU