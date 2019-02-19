2019-02-19T10:24:13+03:00
Недвижимость

В Волгограде УК заплатит 250 тысяч штрафа за неготовность к зиме

Управляющую компанию наказали за трещины на фасаде и дырявую кровлю
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Текущая крыша может обойтись дороже ее ремонта.Текущая крыша может обойтись дороже ее ремонта.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Еще одну управляющую компанию Волгограда наказали штрафом в 250 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований. ООО «Волгоградская строительная компания» не подготовило к зиме и отопительному сезону сразу три дома, которые находились в управлении. Речь идет о домах №12 на улице Брестской, №9 и №21 на улице Бахтурова.

Как показала проверка, в доме на Брестской фасад пошел диагональными трещинами, цоколь оказался разрушен, двери в подъезде неисправны. На Бахтурова, 9, поврежден шифер, а конька на крыше и водоотвода местами не было. Зато были трещины на фасаде, разрушения балконных плит, цоколя и отмостки. На Бахтурова, 21, также не в порядке кровля. И на все три дома не было паспортов готовности к отопительному сезону.

- Все эти неисправности управляющая компания обязана устранить при подготовке дома к зиме по итогам весеннего осмотра до 15 сентября каждого года, - рассказали «КП-Волгоград» в инспекции Госжилнадзора. - Но «Волгоградская строительная компания» эти требования не выполнила. За что мировой судья назначил штраф в 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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