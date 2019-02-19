Купил сторублевый билет: волжанин выиграл в лотерею 4 миллиона

СЕГОДНЯ 09:53 2019-02-19T09:53:05+03:00

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Волжанин стал первым миллионером в Волгоградской области в 2019 году благодаря выигрышному тиражу в популярной лотерее «Гослото «5 из 36», которая состоялась 16 февраля. Он купил билет за сто рублей, а получит 4 256 160 рублей. Правда, имя везунчика пока неизвестно. Неизвестно, знает ли он, что в одночасье стал обладателем целого состояния.

- Он выиграл приз, правильно отгадав пять чисел в первом поле билета: 16, 15, 17, 20 и 21. По какому принципу новоиспеченный миллионер выбирал эти числа и на что потратит семизначную сумму, станет известно, как только он обратится за выигрышем, - рассказали КП-Волгоград в «Столото».

Кстати, волжанам очень везет в лотереи. В августе 2018-го один из жителей выиграл рекордную сумму - 50 миллионов. А за весь прошлый год 14 жителей области разделили миллион, еще 100 человек получили в среднем по 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU