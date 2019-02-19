11-летний пешеход угодил под «Хонду» на севере Волгограда

СЕГОДНЯ 09:30 2019-02-19T10:37:13+03:00

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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло пять аварий. Не обошлось без пострадавших: в больницы попали пять человек. Самым юным участником дорожно-транспортного происшествия стал 11-летний школьник из Краснооктябрьского района города-героя.

Около семи часов вечера 18 февраля мальчик переходил дорогу, как положено: дошел до пешеходного перехода, дождался зеленого сигнала светофора и вышел на проезжую часть. Все автомобили должны были остановиться, но один лихач понадеялся проскочить и не сбавил скорость.

- 50-летний водитель, управляя автомобилем «Хонда», двигался по проспекту Ленина со стороны Центрального района в сторону Тракторозаводского района. Он сбил несовершеннолетнего на «зебре», - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Мальчика отвезли в больницу. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU