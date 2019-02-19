Перевел по ошибке: волгоградец вернул по суду 70 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:12 2019-02-19T11:24:12+03:00

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Волгоградец обратился в суд Тракторозаводского района с намерением вернуть 70 тысяч рублей, которые он по ошибке перевел не на тот счет через приложение «Сбербанк Онлайн». И выиграл.

Случилось это в июле 2018 года. Сумма крупная, поэтому мужчина сразу же отправил получателю письменную претензию с просьбой вернуть деньги.

- Однако данная претензия была оставлена без внимания. Поэтому он был вынужден был обратиться в суд и просил взыскать в его пользу неосновательное обогащение в размере 70 000 рублей и возместить ему за счет ответчика расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 300 рублей, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Тракторозаводского районного суда.

Появились реальные шансы выиграть дело. Суд установил факт ошибки, нежелание ответчика отдать чужое и встал на сторону истца. Теперь «счастливчику» придется по исполнительному листу вернуть все до копейки.

Комментарий практикующего юриста Максима ОСИПКИНА:

Получить данные собственника счета, куда переведены средства, нельзя. Это банковская тайна. Если написать претензию в банк, он в любом случае откажет в предоставлении персональных данных. Но можно обратиться в суд, так как любая сумма будь то 100 рублей или миллион, является неосновательным обогащением. То есть они получен на незаконном основании. В законе прописано, что гражданин обязан вернуть такие денежные средства. Но немногие спешат это делать.

Главная трудность: узнать данные ответчика, на которого составлять иск. Придумываем любую фамилию (в платежке указаны полные имя, отчество и первая буква фамилии). И в иске просим суд истребовать у банка сведения о гражданине, предоставляем все платежные документы. Банк на запрос суда обязан ответить. Далее просим заменить ненадлежащего ответчика на надлежащего, так как первоначальные данные, скорее всего, не совпадут. По общему правилу иск подается по месту жительства ответчика, поэтому дело передается по подсудности. Это может быть другой регион и истцу желательно присутствовать на суде. Дела такие в моей практике – не редкость и они являются выигрышными. Длятся в среднем полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU