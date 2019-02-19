78-летняя пенсионерка заживо сгорела под Волгоградом

СЕГОДНЯ 08:30 2019-02-19T09:56:06+03:00

Спасатели приехали быстро, затушить огонь удалось или к 09:35 часам утра. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

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Тело 78-летней пенсионерки обнаружили в одной из комнат в сгоревшем доме в поселке Донском Волгоградской области. ЧП случилось около семи часов утра в понедельник, 18 февраля.

Соседи первыми увидели дым, который валил из дверей и окон. Жители поселка сразу же вызвали спасателей на улицу Историческую. Они знали, что внутри находилась пожилая женщина, но сами не рискнули ее вывести – небольшой домик был полностью охвачен огнем.

Спасатели приехали быстро, но затушить огонь удалось лишь к 09:35 часам утра.

- Есть погибший. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Пожарные напоминают о правилах безопасности. В случае ЧП необходимо позвонить по телефону «101».

ИСТОЧНИК KP.RU