2019-02-18T22:07:24+03:00
Общество

На улучшение экологии Волго-Ахтубинской поймы Волгограду дадут 10 миллиардов рублей

262 миллиона рублей выделят в 2019 году и 460,4 миллиона - в 2020-м
Наталья ГЛАЗУНОВА
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К 2024 году Волго-Ахтубинская пойма должна переродиться.К 2024 году Волго-Ахтубинская пойма должна переродиться.
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Правительство РФ в ближайшие годы выделит из федерального бюджета 772 миллиона рублей для Волгоградской области на реализацию проекта «Оздоровление Волги».

В частности, 262 миллиона рублей выделят в 2019 году и 460,4 миллиона - в 2020-м. За эти деньги сделают проект на создание гидротехнических сооружений, которые будут подпитывать Волго-Ахтубинскую пойму в период, когда наблюдается низкий уровень воды. На само строительство уйдет почти 10 миллиардов рублей.

- Будет построен водовод, подающий воду в исток реки Ахтубы. Кроме того, построят ряд подпорных сооружений, повышающих уровень воды в реке, и насосных станций, предназначенных для подачи воды в наиболее крупные протоки в меженный период, - поясняет вице-премьер РФ Алексей Гордеев. - Также планируется размещение на водоводе мини-гидроэлектростанций для выработки электроэнергии.

Эти объекты полагают завершить к концу 2023 года. Всего же по проекту к концу 2024 года должны быть построены и реконструированы 89 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги.

- Проект масштабный, и самое главное здесь, чтобы он был капитально просчитан и потом не создал других проблем. Мы должны оценить все последствия реализации этого проекта. Но делать это надо, потому как сама по себе пойма находится в очень тяжёлом состоянии, и это одна из мер по поддержке всего бассейна реки Волги. А на территории, прилегающей к Волге, как известно, живёт огромное количество наших граждан, значительная часть населения страны, -отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, который сегодня подписал постановление о выделении региону первого транша на реализацию проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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