Ни проехать ни пройти: в Волгограде из-за наледи на дороге застрял автобус

СЕГОДНЯ 21:18 2019-02-18T21:35:26+03:00

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На жуткую дорогу по улице Кузнецова волгоградцы жаловались уже давно. Но сейчас ситуация стала просто критической: ямы да ухабы покрылись наледью и стали просто «непролазными». Сегодня, 18 февраля, в одной из таких ям застрял автобус №43 с пассажирами. Машина так и не смогла преодолеть эту полосу препятствий. «Живописную» фотографию в подтверждение не пустых нареканий выложили в сеть.

ghest_vlg В Волгограде по улице Кузнецова из-за наледи не смог проехать автобус

«Да на 43-й маршрут нужно танки пускать. Там автобусы уже не проедут», «Там дороги давно нет, только направление», «Да в таких ямах и пешком застрянешь», «Неожиданно свалилось процветание и стабильность», - иронизируют комментаторы.

Жителям этой улицы, впрочем, не до смеха. Они уже обили все пороги с просьбами отремонтировать дорогу. Терпеть им осталось недолго: улица Кузнецова попала в программу «Безопасные и качественные дороги» и ее внесли в список на капитальный ремонт дорог в 2019-м году. И как только потеплеет и выберут подрядчика, приступят к работам.

А председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Волгоградской гордумы Алексей Волоцков пообещал, что улицу подлатают уже сегодня, не дожидаясь весны.

- Да, на улице Кузнецова состояние дороги аварийное. И сейчас будут приняты меры, чтобы в первую очередь восстановить движение транспорта по ней. А уже в мае, я думаю, начнется капремонт этой магистрали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/692656" frameborder="0"></iframe> Латание дыр "горячим" асфальтов в Волгограде - вынужденная временная мера.

ИСТОЧНИК KP.RU