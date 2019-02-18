Под Волгоградом у пассажира автобуса нашли «синтетику» на продажу

СЕГОДНЯ 19:37 2019-02-18T19:37:06+03:00

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На посту ДПС в Городищенском районе часто проверяют автобусы, которые следуют из Москвы в Волгоград. И не редко находят у пассажиров запрещенные предметы. Вот в субботу при проверке, например, обнаружили у одного из «туристов» пакет с наркотиком.

38-летний мужчина сразу вызвал подозрение у правоохранителей, и они решили досмотреть его сумку. В ней и нашли полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета порошкообразной формы. Как показала экспертиза, проведенная специалистами ГУ МВД России по Волгоградской области, в пакете было ни что иное, как метадон, общим весом 38 граммов.

Мужчина, к слову, ранее судимый, отрицать ничего не стал. и признался, что вез наркотик из Москвы в Волгоград для распространения.

- За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас задержанный находится под стражей, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД России по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU